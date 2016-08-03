رئيس جامعة دمنهور يلتقى بأمناء الكليات ومدراء العموم بالجامعة

التقى اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بكل من مديري العموم وأمناء الكليات والأمناء المساعدين بالجامعة؛ بحضور عواطف عبد المنعم (أمين عام الجامعة) لمتابعة سير العمل بالجامعة ومناقشة خطط العمل ومقترحات التطوير المقدمة من كافة إدارات الجامعة وكلياتها لتحسين وتطوير الأداء الوظيفي للهيئة الإدارية بالجامعة، والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه الكليات في سير العملية التعليمية وسبل حلها للوصول لمعايير الكفاءة والتميز في الأداء لتنفيذ خطة سيادته التطويرية للجامعة.

استهل الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةوللشعب المصري بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة مزيدًا من الرخاء والأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أن الأمانة واتقان العمل والأثر الذي يتركه الفرد في مجال عمله هو ما يدفع بسير العمل إلى الأمام ولن ينفذ إلا من خلال تحديد الأهداف ووضع خطط عمل شاملة لعدد من البرامج والحزم التدريبية والاستغلال الأمثل للطاقات المهدرة من خلال إعادة توزيع الأدوار والتخصصات كل فيما يجيده، وأن يكون العمل بوازع من الضمير والإخلاص والحرص على الاستغلال الأمثل للوقت وعدم إهداره وغرس ثقافة تنظيم وإدارة الوقت من خلال التدريب المستمر ؛ الأمر الذي يتحتم معه اتباع وتطبيق سياسات مراقبة الأداء والمتابعة المستمرة لسير العمل وفقًا للمنهجية والخطة المحددة والتي يشارك فيها كل العاملين، خاصة وأن عديد من الدول والهيئات والمؤسسات الأجنبية تطبق معايير الجودة الشاملة ومعايير قياس الأداء(K.P.I.S) وربطه بتحقيق الأهداف مما يؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة والتدريب المتميز الذي يجب أن يتلقاه كل العاملين بالجامعة.

وفي سياق متصل أعلن رئيس جامعة دمنهور عن عمل مسابقة تنافسية شهرية بين إدارات وكليات الجامعة لتكريم أفضل أمين كلية ومدير إدارة في الأداء المتميز وسرعة الإنجاز على مستوى الجامعة؛ وغرس ثقافة حب العمل والانتماء لدى كل العاملين وتشجيعهم على العطاء من خلال آلية التكريم والتميز مما يوجد لدى الفرد الرغبة للعطاء والتي تمثل أكثر من 93% من النجاح والحرص على التخطيط المسبق وكتابة الأهداف المرجو تحقيقها يضمن تحقيق 50% منها.

كما أشار عبيد إلى ضرورة عقد اجتماع نصف شهري بشكل دوري لكل الإدارات والكليات لمناقشة خطط العمل وسبل تطويره وحل كافة المعوقات التي تواجه العمل، كما أعن سيادته عمل تحليل للكشف عن فيروس سي للعاملين بالجامعة وعلاجهم بالمجان عن اعتزام الجامعة إنشاء نادي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لمد ودعم جسور التواصل والترابط بين أسرة جامعة دمنهور في سبيل الارتقاء بالجامعة.

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