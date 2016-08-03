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تعليم الكبار بالوادي الجديد تطلق مبادرة شباب بيحب مصر

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تعليم الكبار بالوادي الجديد تطلق مبادرة شباب بيحب مصر تعليم الكبار بالوادي الجديد تطلق مبادرة شباب بيحب مصر
عقد اللواء أشرف شاش سكرتير عام محافظة الوادي الجديد اجتماعا تمهيديا بالمشاركين في تدشين مبادرة شباب بيحب ، التي أطلقتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بالوادي الجديد، وذلك بهدف القضاء على الأمية والمساهمة في تعليم الكبار في الأوجه المختلفة، وذلك بحضور الجهات المعنية بهذا المجال .

وقال الدكتور أسامة عبد الحميد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالوادي الجديد أن المحافظة والجهات التنفيذية تقوم بدعم المبادرة التي تهدف إلى محو الأمية وتعليم الكبار على أيدي شباب مدربين من أبناء المحافظة بمراكز تأهيلية متميزة على برامج تعليمية تساعدهم في القضاء علي محو الأمية بالمحافظة بجانب تدريبهم على أعمال يدوية وبيئية وحرفية بمقابل مادي يساعدهم على الحياة المعيشية .

الجدير بالذكر أن المحافظة نظمت احتفالية كبرى في مايو الماضي للإعلان بأن محافظة الوادي الجديد خالية من الأمية بوصولها للصفر الافتراضي المقرر له 7 % ، حيث إن نسبة الأمية بالمحافظة هي 6,6%.

3 آلاف جنيه مكافأة لأفضل أداء فى محو الأمية بالوادى الجديد
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مصر 365

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