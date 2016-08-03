ميشال سليمان: يطالب بالإسراع في انتخاب رئيس للبنان لينتظم عمل المؤسسات

شدد الرئيس اللبنانى الأسبق، العماد ميشال سليمان، على أهمية العودة إلى الدستور اللبنانى مع ما تتطلب هذه العودة من قراءة واقعية للسياسات المتبعة، سواء فى الداخل اللبناني أم فى التعاطى مع الخارج والرهان عليه، منبهاً على خطورة المكابرة والهروب إلى الأمام، بدلاً من التمسك باتفاق الطائف قولاً وفعلاً وممارسة، منعاً لأى انزلاق أو تطور خارجي ما ينعكس سلباً على الداخل اللبناني ويطيح بالمناصفة، داعياً إلى الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان، ومن بعده وبحضوره، يتم إقرار قانون الانتخاب العادل ويُعيَّن قائد الجيش وتُحل معضلة أمن الدولة وينتظم عمل المؤسسات.

وأكد الرئيس اللبنانى الأسبق خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطنى اللبنانى سمير مقبل والوزراء وائل أبو فاعور، وأليس شبطينى وعبد المطلب حناوى على ضرورة عدم ربط الملفات الضاغطة ببعضها البعض، ما يتطلب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خطورة التعطيل والتعطيل المضاد، ما قد ينعكس سلباً في حال حصوله، على الأمن والاقتصاد ويتحمل تبعاته الشعب اللبنانى برمته، محذراً من سلبية عدم إقرار الموازنة في ظل وفرة الحديث عن استخراج النفط الذي يتطلب اعتماد الشفافية بأعلى معاييرها.

كما عرض الرئيس سليمان للأوضاع الدولية والدبلوماسية مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، والسفير المصرى في لبنان محمد بدر الدين زايد، شاكراً الاهتمام الدولي بدعم لبنان وجيشه بالرغم من الفراغ الرئاسي القاتل الذي ضرب المؤسسات كافة وانعكس سلباً على صورة لبنان وسمعته في الخارج.