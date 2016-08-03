ميشال سليمان: يطالب بالإسراع في انتخاب رئيس للبنان لينتظم عمل المؤسسات

وأكد الرئيس اللبنانى الأسبق خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطنى اللبنانى سمير مقبل والوزراء وائل أبو فاعور، وأليس شبطينى وعبد المطلب حناوى على ضرورة عدم ربط الملفات الضاغطة ببعضها البعض، ما يتطلب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خطورة التعطيل والتعطيل المضاد، ما قد ينعكس سلباً في حال حصوله، على الأمن والاقتصاد ويتحمل تبعاته الشعب اللبنانى برمته، محذراً من سلبية عدم إقرار الموازنة في ظل وفرة الحديث عن استخراج النفط الذي يتطلب اعتماد الشفافية بأعلى معاييرها.
كما عرض الرئيس سليمان للأوضاع الدولية والدبلوماسية مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، والسفير المصرى في لبنان محمد بدر الدين زايد، شاكراً الاهتمام الدولي بدعم لبنان وجيشه بالرغم من الفراغ الرئاسي القاتل الذي ضرب المؤسسات كافة وانعكس سلباً على صورة لبنان وسمعته في الخارج.