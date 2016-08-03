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ليبيا تعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء العملية الانتحارية فى بنغازى

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ليبيا تعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء العملية الانتحارية فى بنغازى ليبيا تعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء العملية الانتحارية فى بنغازى
أعلن رئيس بمجلس النواب الليى المستشار عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الحداد العام ثلاثة أيام بدأ من اليوم على أرواح شهداء العملية الإرهابية الانتحارية الجبانة التى استهدفت القوات الخاصة أمس فى محور القوارشة غرب مدينة بنغازى، وأدت إلى مقتل 22 وإصابة 15 آخرين.

وقال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب فتحى المريمي، فى تصريح مساء اليوم، إن المستشار عقيلة صالح أدان بشدة هذا الحادث الإرهابى الجبان واصفه بأنه سلاح المهزومين.
>وأضاف المريمى أن رئيس مجلس النواب جدد مطالبته للمجتمع الدولى برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى الذى يحارب الإرهاب، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية الانتحارية دليل على أن من يحاربهم الجيش الليبى إرهابيين.

يشار إلى أن عملية انتحارية نفذتها المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش" استهدفت أمس تجمعا للقوات الخاصة فى محور القوارشة فى مدينة بنغازى.
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