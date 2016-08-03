أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"سياحة البرلمان" توافق على قرض بـ18 مليون ين يابانى لتطوير مطار برج العرب

Google+ Print
"سياحة البرلمان" توافق على قرض بـ18 مليون ين يابانى لتطوير مطار برج العرب "سياحة البرلمان" توافق على قرض بـ18 مليون ين يابانى لتطوير مطار برج العرب
وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد الآن على الاتفاقية الموقعة بين المصرية واليابانية، بخصوص قرض الجايكا، وقيمته 18 مليون ين يابانى، وذلك لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب، وإنشاء مبنى جديد بمطار برج العرب، يسع 4 مليون راكب سنويا.
>وقالت سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، : " لا مانع من الموافقة على القرض، خاصة أن شروط الحصول عليه ميسرة، وتتناسب مع ، وسيتم توجيهه إلى تطوير المطار، ليصبح أول مطار فى الشرق الاوسط يعمل بالطاقة الشمسية، مع ضرورة بدء التنفيذ فور صرف القرض مباشرة، حتى يتم الإستفادة من عامل الوقت.

- بالصور.. بدء اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش