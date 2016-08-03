"سياحة البرلمان" توافق على قرض بـ18 مليون ين يابانى لتطوير مطار برج العرب

وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد الآن على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية واليابانية، بخصوص قرض الجايكا، وقيمته 18 مليون ين يابانى، وذلك لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب، وإنشاء مبنى جديد بمطار برج العرب، يسع 4 مليون راكب سنويا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وقالت سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، : " لا مانع من الموافقة على القرض، خاصة أن شروط الحصول عليه ميسرة، وتتناسب مع مصر، وسيتم توجيهه إلى تطوير المطار، ليصبح أول مطار فى الشرق الاوسط يعمل بالطاقة الشمسية، مع ضرورة بدء التنفيذ فور صرف القرض مباشرة، حتى يتم الإستفادة من عامل الوقت.
- بالصور.. بدء اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد
>وقالت سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، : " لا مانع من الموافقة على القرض، خاصة أن شروط الحصول عليه ميسرة، وتتناسب مع مصر، وسيتم توجيهه إلى تطوير المطار، ليصبح أول مطار فى الشرق الاوسط يعمل بالطاقة الشمسية، مع ضرورة بدء التنفيذ فور صرف القرض مباشرة، حتى يتم الإستفادة من عامل الوقت.
- بالصور.. بدء اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد
>
>