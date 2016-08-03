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مستشار وزير الدفاع السعودى: حدود المملكة خط أحمر ولن يسمح بالمساس بها

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مستشار وزير الدفاع السعودى: حدود المملكة خط أحمر ولن يسمح بالمساس بها مستشار وزير الدفاع السعودى: حدود المملكة خط أحمر ولن يسمح بالمساس بها
قال اللواء أحمد عسيرى المتحدث باسم قوات التحالف العربى، المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودى، إن حدود المملكة لن تكون عاملا لأى معادلة تسوية داخل اليمن .

وأضاف عسيرى فى حديث لقناة "الاخبارية" إن حدود المملكة خط احمر لن يسمح بالمساس بها وأن هناك حرما للحدود من يدخله فهو ميت وسيقتل فى مكانه، ووصف الناطق باسم قوات التحالف العربى وفد الحوثيين وصالح فى مفاوضات الكويت التى ترعاها الأمم المتحدة بأنه "ينتهج اسلوب المراوغة والتلاعب بالوقت".

وأشار عسيرى إلى أن الميليشيات المتمردة فى اليمن أكدت مرارا عدم جديتها فى تنفيذ القرارات الأممية برفض وفد التمرد التوقيع على مشروع الاتفاق الأممى فى الكويت، وقال إنها بذلك "تؤكد مرة أخرى أنها ليس لديها هدف سياسى أو مشروع فى اليمن يهدف إلى مصلحة الشعب اليمني، وإنما هى عبارة عن أداة فى يد غيرها يتم التلاعب بها لإدامة العمليات القتالية.

ورحب عسيرى بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بإزالة اسم "التحالف العربى من أجل استعادة الشرعية فى اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين، مؤكدا أن التحالف يعمل وفق القانون الإنسانى الدولى ويراعى جميع الأحكام القانونية والأخلاقية.
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مصر 365

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