مباحث كرموز تضبط خارجين عن القانون بحوزتهم مواد مخدرة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز برئاسة المقدم كريم محفوظ، من ضبط كل من "حسن. م" - 26 سنة "عاطل" له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم دائرة القسم، بحوزته "20" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 145 جراما، بقصد الإتجار، ومبلغ 265 جنيها، وهاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "مرقص. ف" - 34 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزته "2" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 60 جراما – بقصد الإتجار"، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة، وضبط "وائل.ب" 33 سنة عاطل مقيم سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ بحوزته "12" قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 120 جراما، بقصد الإتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنتزه من ضبط "محمد. ا" 35 سنة مبيض محارة مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "75 " قرص مخدر ومبلغ 128 جنيهاً، هاتف محمول " بقصد الإتجار ".

و تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة

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