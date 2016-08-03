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4 مكونات طبيعية لعلاج مشكلة اللسان الأبيض

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4 مكونات طبيعية لعلاج مشكلة اللسان الأبيض 4 مكونات طبيعية لعلاج مشكلة اللسان الأبيض
يعانى البعض من تراكم الطعام والفطريات على اللسان، مما ينتج عنها تحول لونه إلى الأبيض، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" فإن البعض قد يشعر أن الطعام له مذاق مختلف أو أن اللسان أصبح أكثر سمكا، فهذا سبب لوجود اللسان الأبيض، ويكون ذلك بسبب تراكم بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا على اللسان، كما أن جفاف الفم أيضا يجعل لون اللسان أبيض، ففى العادة يجب أن يكون لون اللسان الطبيعى ورديًا.

وتابع التقرير أنه إذا كانت ظاهرة "اللسان الأبيض" تحدث بشكل متكرر فإن من يصاب بها بحاجة إلى استشارة الطبيب المختص، لأن ذلك يكون دليلا على عدوى فطرية مزمنة ويمكن أن تتطور إلى سرطان على مدى فترة من الزمن.

وفى هذا السياق، يقدم التقرير مكونات طبيعية مذهلة لتنظيف فطريات اللسان الأبيض، وتتضمن الآتى:
>1. الصبار: يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، للحد من اللسان الأبيض، وشرب عصير الصبار يحد من هذه الفطريات .
>2. الكركم:مضاد للجراثيم ويحتوى على خصائص مضادة للفطريات، فعند أخذ قليل من مسحوق الكركم وفركه على لسانك ثم شطفه بالماء يمنع تشكيل اللسان الأبيض ويمنع رائحة الفم الكريهة.
>3. المياه المالحة الدافئة: أخذ ماء دافئ على ملعقة صغيرة من الملح واستخدامها كغسول للفم وشطف الفم بها لمنع تشكيل اللسان الأبيض.
>4. بيكربونات الصوديوم:مزج قليل من بيكربونات الصوديوم مع عصير الليمون ووضعه على اللسان، سيؤدى إلى إزالة بقايا الطعام ومنع تكوين الفطريات.

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