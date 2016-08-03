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إجراءات أمنية مشددة بجنوب سيناء أثناء زيارة محلب وأسامة عسكر

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إجراءات أمنية مشددة بجنوب سيناء أثناء زيارة محلب وأسامة عسكر إجراءات أمنية مشددة بجنوب سيناء أثناء زيارة محلب وأسامة عسكر
وسط إجراءات أمنية مشددة، تفقد المهندس ابراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس مدينة رأس سدر. يرافقه كل من: الفريق أسامة عسكر قائد قوات شرق القناة ومكافحة الإرهاب، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد كامل مصطفى طايل، مدير أمن جنوب سيناء والمهندس محمد حسنى السقا رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، ومشايخ ومعاقل بدو سيناء.

شملت الزيارة "تجمع النهايات" والمقام على مساحة 2000 فدان مقسمة بمعدل 10 أفدنة لكل أسرة وعدد 9 صوب زراعية و10 خلية نحل وعدد 210 منازل بدوية، بمساحة 175 مترا، لكل منزل، وعدد 60 بئرا أعماق مختلفة، وعدد 1800 صوبة زراعية .

كما استمع إلى شرح من الشعبة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تقام منطقة خدمية من تنفيذ القوات المسلحة، لكل تجمع، تشتمل على ساحة وسوق تجارى وعدد 10 محلات ومدرسة تعليم أساسى.

كما تفقد " الوفد " المزرعة النموذجية بتجمع " الرينة " والبالغ مساحتها 32 فدانا، منهم 22 فدانا أشجار فاكهة وتضم المزرعة 15 صوبة زراعية بها جميع أنواع الخضروات وعدد 500 نخلة ومزرعة لتربية الأغنام ومزرعة سمكية بطاقة 30 طن فى السنة الواحدة، وتنفيذ جهاز تعمير جنوب سيناء ضمن مشروع استصلاح وزراعة 25 ألف فدان ضمن المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون .

الجدير بالذكر، أن محافظة جنوب سيناء شهدت حالة من الاستنفار الأمنى، حيث كثفت قوات الجيش والشرطة من تواجدها بمداخل ومخارج المحافظة، تزامنا مع زيارة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لمدينة رأس سدر.

وقد صرح اللواء أحمد كامل مصطفى طايل، مدير أمن جنوب سيناء أنه تم التعاون مع مديريات أمن محافظة السويس وقوات الجيش، لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج نفق الشهيد أحمد حمدى بالإضافة إلى إجراءات التفتيش المشددة لجميع السيارات وفحص هويات كل شخص يشتبه به سواء قادم أو مغادر للمحافظة.


>- بالصور.. محلب يدشن الطريق الدولى"النفق - شرم الشيخ" بتكلفة 3 مليارات جنيه

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