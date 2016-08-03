«داعش» يختار «أبو مصعب البرناوي» قائدًا لجماعة بوكو حرام في نيجيريا

اختار تنظيم داعش، الأربعاء، قائدًا جديدًا لجماعة بوكو حرام المتشددة في نيجيريا التي أعلنت مبايعتها للتنظيم العام الماضي.

وبحسب رويترز فقد أعلن داعش اختيار “أبو مصعب البرناوي” زعيما للتنظيم في غرب أفريقيا في مقابلة نشرت على صفحتين في عدد مجلة النبأ الأسبوعية التابعة للتنظيم الذي نشر مساء يوم الثلاثاء.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري وهو قائد عسكري سابق تولى الحكم العام الماضي أكد أن القضاء على بوكو حرام يمثل أولوية بالنسبة له. وسعت الجماعة لإنشاء ولاية إسلامية في شمال شرق البلاد على مدى سبعة أعوام من التمرد.

وسيطرت بوكو حرام على مساحات واسعة في شمال شرق نيجيريا بنهاية عام 2014 لكنها أجبرت على التخلي عنها في مواجهة قوات نيجيرية يدعمها جنود من دول مجاورة في أوائل العام الماضي.

وخلال المقابلة قال البرناوي إن “بوكو حرام ما زالت قوة لا يستهان بها” وما زالت تستقبل مجندين جدد”.