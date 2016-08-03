أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: انخفاض الوزن فى الشيخوخة يزيد فرص الإصابة بالزهايمر

Google+ Print
دراسة: انخفاض الوزن فى الشيخوخة يزيد فرص الإصابة بالزهايمر دراسة: انخفاض الوزن فى الشيخوخة يزيد فرص الإصابة بالزهايمر
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين فى مستشفى بريجهام (BWH) ومستشفى ماساتشوستس العام (MGH) أن هناك ارتباطا بين انخفاض الوزن عند كبار السن ومرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخراً عبر مجلة الزهايمر الأمريكية، أن الأفراد الذين يحملون جين “APOE4”، يرتفع لديهم خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال جاد مارشال أستاذ علم الأعصاب بمستشفى ماساتشوستس العام (MGH) الأمريكية، إن الأفراد الذين يعانون من نقص الوزن فى وقت متأخر من الحياة قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، لتراكم لويحات بيتا أميلويد فى المخ التى تسبب فقدان الذاكرة والخرف.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم جين "APOE4" فى جسمهم يعانون من انخفاض الوزن خاصة عند كبار السن وهذا يرتبط مع خطر الاصابة بمرض الزهايمر.

وأضاف مارشال أن هناك 4.5 مليون مصاب بهذا المرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يصل عدد المرضى 14 مليون فى 2050، وعادة ما يتوفى المريض فى فترة 8 سنوات من تشخيص المرض وفى بعض الحالات يعيش المرضى حتى 20 عاما من تاريخ التشخيص.


>- اختبار جديد للكشف عن الزهايمر فى مراحله الأولى

- آخر اكتشاف.. الشوكولاتة الداكنة والتوت يحميان من الزهايمر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365