دراسة: انخفاض الوزن فى الشيخوخة يزيد فرص الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين فى مستشفى بريجهام (BWH) ومستشفى ماساتشوستس العام (MGH) أن هناك ارتباطا بين انخفاض الوزن عند كبار السن ومرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخراً عبر مجلة الزهايمر الأمريكية، أن الأفراد الذين يحملون جين “APOE4”، يرتفع لديهم خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال جاد مارشال أستاذ علم الأعصاب بمستشفى ماساتشوستس العام (MGH) الأمريكية، إن الأفراد الذين يعانون من نقص الوزن فى وقت متأخر من الحياة قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، لتراكم لويحات بيتا أميلويد فى المخ التى تسبب فقدان الذاكرة والخرف.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم جين "APOE4" فى جسمهم يعانون من انخفاض الوزن خاصة عند كبار السن وهذا يرتبط مع خطر الاصابة بمرض الزهايمر.

وأضاف مارشال أن هناك 4.5 مليون مصاب بهذا المرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يصل عدد المرضى 14 مليون فى 2050، وعادة ما يتوفى المريض فى فترة 8 سنوات من تشخيص المرض وفى بعض الحالات يعيش المرضى حتى 20 عاما من تاريخ التشخيص.

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