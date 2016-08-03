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اخبار سوريا .. اشتباكات فى حلب بين الجيش السورى ومقاتلى المعارضة

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اخبار سوريا .. اشتباكات فى حلب بين الجيش السورى ومقاتلى المعارضة اخبار سوريا .. اشتباكات فى حلب بين الجيش السورى ومقاتلى المعارضة
قالت المعارضة فى سوريا إن الجيش السورى مدعوما بطائرات مقاتلة روسية قصف مواقع المعارضة فى حلب أمس الثلاثاء سعيا لوقف مساعى المعارضة لفك حصار القوات الحكومية لمناطق المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وشن مقاتلو المعارضة السورية هجوما كبيرا على المناطق التى تسيطر عليها فى جنوب غرب حلب فى محاولة لإعادة فتح طرق إمدادات إلى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة بالمدينة بعد أن شدد الجيش وحلفاؤه الحصار على تلك المناطق الأسبوع الماضى، ويسعى مقاتلو المعارضة إلى اختراق شريط من الأراضى التى تهيمن عليها القوات الحكومية على أمل إعادة ربط المناطق التى يسيطرون عليها فى غرب سوريا بالقطاع المحاصر فى شرق حلب.

وأظهرت لقطات حملتها وكالة أنباء سمارت على الانترنت قوات المعارضة محتشدة فى الراموسة فى جنوب غرب حلب وتطلق قذائف دبابات ومدفعية صوب القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد، ودارت أشرس المعارك أمس الثلاثاء فى منطقة الراموسة الإستراتيجية.
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