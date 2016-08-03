مؤتمر عربى يحظر شركات أوروبية وأمريكية لتعاملها مع الاحتلال الإسرائيلى

قرر المؤتمر الـ90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل إدراج مجموعة من الشركات الدولية، بينها شركات أمريكية وأوروبية، على لائحة المقاطعة والحظر وذلك لتعاملها مع الإحتلال الاسرائيلى .

وأفاد بيان لمندوبية فلسطين بالجامعة العربية اليوم "الأربعاء" بأن المؤتمر قرر فى توصياته الختامية، حظر التعامل مع الشركة العقارية الأمريكية REMAX المتهمة ببيع وتأجير العقارات فى المستوطنات عبر شركاتها الفرعية الإسرائيلية، وحظر التعامل مع المجموعة المصرفية الأوروبية DEXIA GROUP وشركتها الأم البلجيكية DEXIA S.A ، وشركتها الفرعية الفرنسية DEXIA CREDIT LOCAL S.Aوالمتهمة بوجود فرع إسرائيلى لها يقدم القروض للمستوطنات الإسرائيلية.

كما قرر المؤتمر أن تشمل قائمة الحظر والمقاطعة خلال الفترة المقبلة كلا من شركة الإسمنت الألمانية HEIDELBERG CEMENT لوجود معامل إسمنت تابعة لها فى المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك شركة النفط الأمريكيةGENIE ENERGY LTD والمتهمة بوجود فرع لها فى إسرائيل يقوم باستكشاف البترول فى هضبة الجولان المحتل، ما لم يأتِ من هاتين الشركتين مايثبت توقف تعاملهما مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت مندوبية فلسطين إلى أنه تم تكليف المكتب الرئيسى بمخاطبة مجلس السفراء العرب فى واشنطن للاتصال بالشركة الأمريكية CATERPILLAR INC والمتهمة بتزويد إسرائيل ببلدوزرات وجرارات تُستخدم فى هدم بيوت الفلسطينيين والمساهمة فى بناء جدار الفصل العنصرى فى الضفة الغربية المحتلة، لحثها على إعلام الحكومة الأمريكية، وأن استمرارها بتزويد إسرائيل بمعداتها، يُلحق الضرر بمصالحها فى الدول العربية ومطالبة الشركة بوضع شرط فى عقودها المبرمة مع الحكومة الأمريكية بعدم استخدام منتجاتها فى الأراضى العربية المحتلة التى تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

كما تم تكليف المكتب الرئيسى للمقاطعة بمتابعة وضع شركة الأمن البريطانية – الدنماركية G4Sومدى التزامها بإغلاق مكاتبها وأعمالها فى إسرائيل، حيث تقوم بتزويد الإحتلال إسرائيلى بموظفى حراسة وتجهيزات أمنية تُستخدم فى دولة فلسطين المحتلة والسجون والمستوطنات الإسرائيلية.

وجاء انعقاد المؤتمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،بمشاركة متميزة من الدول العربية وحضور منظمة التعاون الإسلامي، بناء على قرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية التى نصت على تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل والشركات والمؤسسات المتعاونة معها ومقاومة محاولات إسرائيل النفاذ إلى الأسواق فى الوطن العربى .

وتدارس المشاركون فى المؤتمر جدول الأعمال الذى قدمه المكتب الرئيسى للمقاطعة للمؤتمر والمتضمن العديد من القضايا ذات الصلة، وأهمها تطوير أحكام المقاطعة وإجراءات تطبيقها وفقاً لمقتضيات المصلحـة العربيــة، وبما يشمل متابعة انشطة وفعاليات حركة المقاطعة العالمية (BDS) وآفاق دعمها وتعزيزها والإشادة بإنجازاتها وجهود المشاركين بها وتوسيع نطاقها دعمًا للحق الفلسطينى المشروع فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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