صائب عريقات: بعض الدول العربية تريدنا غطاءً لتطبيعها مع إسرائيل

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، أن اجتماع الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والذى عقد فى العاصمة الفرنسية قد ركز على بحث الأفكار الأمريكية لإيجاد حلا محتملا للصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأوضح عريقات، أن الجانب الفلسطينى لم يلمس خلال الاجتماع تأييداً أمريكياً جدياً وصريحاً للمبادرة الفرنسية، مما قد يشكل عائقاً أمام المضى قدماً فيها، مؤكدا انزعاج وغضب الرئيس الفلسطينى من المقترحات الأمريكية، والتى تتطابق تماماً مع ما تم عرضه على الجانب الفلسطينى من "بعض دول الإقليم التى "تريدنا غطاءً لتطبيعها مع اسرائيل"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطينى رفض مقترحاً أمريكياً تشارك به السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتحضره الأردن والسعودية وأميركا إلى جانب الدولة المضيفة (مصر).

وأكد عريقات على أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن، قد أبلغوا كافة الأطراف بعدم جواز طرح فكرة تعديل المبادرة العربية، والتى لم تقبلها إسرائيل منذ طرحها، داعيا للتمسك بالمرجعيات الدولية والقرارات ذات الصلة.

عريقات: لا تعارض بين مبادرات فرنسا وأمريكا ومصر لإحياء عملية السلام

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