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بدء الدراسة بكلية علوم لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

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بدء الدراسة بكلية علوم لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف بدء الدراسة بكلية علوم لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، الأربعاء، بدء الدراسة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من العام الدراسي القادم 2016/2017، بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بنظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

وأشار لطفى، في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن مرحلة البكالوريوس تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة تخصصات علوم، رياضيات، وأدبي، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات القبول، حيث يتم توزيع الطلاب بالتعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي والثانوي، طبقًا لدرجاتهم في الثانوية العامة، للعمل في مجال التعليم “معلم أخصائي” في مجال التربية الخاصة بمرحلتي : “التعليم الابتدائي”، “والتعليم الإعدادي والثانوي”، حيث تمتد مدة الدراسة بالكلية أربعة مستويات دراسية على مدار ثمانية فصول دراسية.

وأضاف، أن الكلية تقبل الطلاب الوافدون من البلاد العربية ويخضعون للقوانين المنظمة لقبول الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرًا أن الكلية يجوز الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في بداية أي فصل دراسي خلال ثلاث فصول دراسية “أول ـ ثاني ـ صيفي” بالنسبة للالتحاق بالدبلومة الخاصة والعامة.

وأوضح لطفي، أنه يتم قبول الطلاب بمرحلة الماجستير من خريجي الكلية والكليات الأخرى بشرط حصولهم على درجة الدبلوم الخاصة في التربية الخاصة في تخصصات الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة العقلية، وصعوبات التعلم، الموهبة، واضطراب التوحد، واضطرابات اللغة والتخاطب، والأجهزة التعويضية بتقدير عام جيد أو ما يعادلها “C” على الأقل، وتوافر الشروط المنظمة لقبول الطلاب بدرجة الماجستير.

وتابع أحمد عثمان طنطاوي عميد الكلية، أنه سيتم قبول الطلاب بمرحلة الدكتوراه من خريجي الكلية والكليات الأخرى بشرط حصولهم على درجة الماجستير في التربية الخاصة، في أحد التخصصات التي تمنحها الكلية “الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة العقلية، صعوبات التعلم، الموهبة، اضطراب التوحد، اضطرابات اللغة والتخاطب، والأجهزة التعويضية”، وتوافر الشروط المنظمة لقبول الطلاب بدرجة الدكتوراه.

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