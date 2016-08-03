الرقابة الإدارية بكفر الشيخ تحيل موظف للنيابة لبيعه لحوم بها أختام مزورة

شنت الرقابة الإدارية، لليوم الثالث على التوالى، حملة مكبرة برئاسة العميد خالد جلال مدير مكتب الرقابة، وعضوية المقدم محمد حماد، ومسئولى الصحة ومديرية التموين والمتابعة التموينية والطب البيطرى، للتفتيش على محلات التموين بالقرى التابعة لمركز كفرالشيخ، للوقوف على مدى توفر السلع التموينية للمواطنين وبيان أوجه النقص ورصد مخالفات تجار التموين.

وضمت حملة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ مسئولى المتابعة التموينية بالمحافظة، وهم "مصباح الشيخ ، وعبد الفتاح على، والدكتور مدحت كساب، ورفعت لبن"، كما ضمت مسئولى الصحة ومديرية التموين وهم "رضا صلاح، وفرج إبراهيم الشافعى، ورمسيس عوض، ومجاهد السيد، وشريف عبد العظيم، والسيد عبد السلام جمعة".

وبدأت الحملة جولتها بتفقد أحد أكشاك اللحوم الواقع بمنطقة المزلقان بجوار مسجد "محمد رجب"، وذلك لورود شكاوى متعددة من مواطنين للرقابة، تفيد قيام "ع.أ.ى" صاحب الكشك التابع للأمن الغذائى ببيع لحوم غير صالحة، حيث ضبطت الحملة 80 كيلو جرام من اللحوم تم ذبحها خارج المجزر، وبها أختام مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.

وأعطى العميد خالد جلال مدير مكتب الرقابة بكفر الشيخ ، تعليماته بتشكيل لجنة مشتركة من التموين والوحدة المحلية والطب البيطرى، على أن تكون خاصة بالتفتيش على اللحوم بشكل خاص، وعمل حصر بكافة محلات اللحوم المخالفة، والتى حرر لها محضر مرتين، بإلغاء التراخيص التابعة لها وقطع المرافق عنها فوراً.

كما توجهت الحملة لقرى مسير وكفرالطايفة، حيث تم تحرير محضر لـ" ص . م . ز" لتجميعه بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين فى عدم وجودهم، كما تم نقل " ع.غ.م" موظف بمكتب تموين لمركز بلطيم وعرضه على النيابة العامة، لقيامه بالتسهيل فى إخفاء بطاقات التموين المميكنة، والتى كانت فى حوزته بعد ضبط الرقابة الإدارية لها بداخل المحل، وهو ما يخالف القانون رقم 108 لسنة 80، والمتعلق بمنع رجال الضبط القضائى من تأدية عملهم أيضاً، وتم تحرير محضر جنحه لتاجر تموين بقرية كفرالطايفة لـ " ش . أ . س " لتجميعه بطاقات تموين خاصة بمواطنين، ولاحظت الحملة وجود نقص فى سلع " الأرز والفول" بمحلات التموين.

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