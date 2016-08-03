"بريد الشرقية": موظفة مكتب العصلوجى اختلست 7 ملايين جنيه و الجرد مستمر

تواصل لجنة فحص الأعمال، المشكلة تحت إشراف عصام الصغير رئيس هيئة البريد، أعمال الجرد لمكتب بريد العصلوجى التابع لمركز الزقازيق بالشرقية، لتحديد حجم الأموال، التى استولت عليها الموظفة المسئولة عن حسابات التوفير.

وقال مصدر بمنطقة بريد جنوب الشرقية، إن أعمال الجرد رصدت إلى الآن، 7 ملايين جنيه، مبالغ تم اختلاسها بمعرفة الموظفة، ومشير إلى أن أعمال الفحص والجرد تقوم بها لجنة من مشكلة الهيئة العامة للبريد، وستواصل عملها، الذى قد يستمر للأكثر من أسبوع آخر، لمراجعة حسابات الثلاثة أعوام الماضية، وتحديد الحجم الفعلى للأموال المختلسة.

وقال اللواء هشام خطاب، مدير مباحث الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم ضبط الموظفة وتدعى "س.ه" 54 سنة، هى وشقيقها، لافتا أن التحقيقات الأولية أكدت أنها كانت تقوم بالسحب والإيداع من الأرصدة دون تسجيل المبالغ على الدفاتر.

تفاصيل استيلاء موظفة البريد بالشرقية على أموال المودعين.. الأهالى: تركنا الدفاتر أمانة لديها فخدعتنا.. البريد: الموظفة استولت على 3 ملايين و854 ألف جنيه وما زال الجرد قائما..والشرطة تشكل فريقا للتحقيق ‎

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