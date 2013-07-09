بالفيديو والصور.. إصابة 2 إثر إطلاق ملثمين النار على كنيسة بورسعيد

أطلق ملثمون النار على كنيسة أفامينا بشارع الأمين ببورسعيد أثناء ركوبهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وأسفر الحادث عن إصابة كل من الدكتور بيتر حليم رزق بشظايا بالخد الأيسر ومايكل سند 23سنة بشظايا الفخذ الأيمن ولاذوا بالفرار بعد تأثر المدخل الرئيسى للكنيسة بطلقات السلاح الآلى حسب شهود عيان الواقعة.

على الفور انتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد حيث تواجد بالمنطقة مدرعة تابعة لقسم شرطة المناخ ومدرعة أخرى تحمل جنود الشرطة العسكرية التابعين لدوريات حماية المدنية من ضباط وجنود قوات الجيش الميدانى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أفامينا الخاصة التابعة للكنيسة لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهما الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم وإبلاغ النيابة العامة التى أمرت بسرعة ضبط الجناة بعد تكثيف الحملات الأمنية للوصول إلى مرتكبى الحادث.