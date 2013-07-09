أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. إصابة 2 إثر إطلاق ملثمين النار على كنيسة بورسعيد

Google+ Print
بالفيديو والصور.. إصابة 2 إثر إطلاق ملثمين النار على كنيسة بورسعيد بالفيديو والصور.. إصابة 2 إثر إطلاق ملثمين النار على كنيسة بورسعيد

أطلق ملثمون النار على كنيسة أفامينا بشارع الأمين ببورسعيد أثناء ركوبهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وأسفر الحادث عن إصابة كل من الدكتور بيتر حليم رزق بشظايا بالخد الأيسر ومايكل سند 23سنة بشظايا الفخذ الأيمن ولاذوا بالفرار بعد تأثر المدخل الرئيسى للكنيسة بطلقات السلاح الآلى حسب شهود عيان الواقعة.

على الفور انتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد حيث تواجد بالمنطقة مدرعة تابعة لقسم شرطة المناخ ومدرعة أخرى تحمل جنود الشرطة العسكرية التابعين لدوريات حماية المدنية من ضباط وجنود قوات الجيش الميدانى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أفامينا الخاصة التابعة للكنيسة لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهما الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم وإبلاغ النيابة العامة التى أمرت بسرعة ضبط الجناة بعد تكثيف الحملات الأمنية للوصول إلى مرتكبى الحادث.

1.jpg

G51db7809a6125.jpg

G51db7809c8bd1.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. مؤمن سليمان: «لو جبت ميسي مش هاخد الدوري»

بالفيديو.. مؤمن سليمان: «لو جبت ميسي مش هاخد الدوري»

بالفيديو.. إحباط ترويج ٩ كيلو فودو بالقاهرة

بالفيديو.. إحباط ترويج ٩ كيلو فودو بالقاهرة