عودة حركة الملاحة لطبيعتها فى مطار دبى بعد اشتعال النيران بإحدى الطائرات

عادت حركة الملاحة الجوية لطبيعتها فى مطار دبى الدولى بالإمارات العربية المتحدة، بعد إغلاقه عدة ساعات، نتيجة نشوب النيران بإحدى طائرات شركة الإمارات صباح اليوم.

كانت طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات، قد تعرضت لحادث لدى هبوطها اليوم الأربعاء فى مطار دبى الدولى، وتم إخلاء المسافرين دون تسجيل إصابات .

بالفيديو.. يحدث فقط فى دبى..إخلاء طائرة الإمارات من راكبيها فى وقت قياسى..أول سيارة إطفاء وصلت بعد 45 ثانية.. 5دقائق كفيلة لإجلاء 275 راكبا..وسرعة التدخل تحول دون وقوع كارثة بأكبر مطارات الشرق الأوسط

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