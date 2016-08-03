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اخبار الكويت .. أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا

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اخبار الكويت .. أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا اخبار الكويت .. أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا
تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا ظهر اليوم الأربعاء من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مارى ماي، عبرت خلاله عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية التى تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة والرغبة فى تعزيز هذه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

كما استعرض أمير الكويت ورئيسة وزراء بريطانيا - كذلك - القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل القضايا السياسية الراهنة بالمنطقة وتبادل الرأى حولها، وتمنت تريزا لأمير الكويت دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت كل الرقى والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة له.

وقد جدد أمير الكويت خالص تهانيه لتوليها رئاسة الوزراء فى بلدها، متمنيا لها كل التوفيق والسداد، كما أعرب عن خالص تقديره على هذا التواصل المجسد للعلاقات الحميمة بين البلدين، مبادلا إياها الحرص والرغبة المشتركة لتعزيز أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما فى مختلف الميادين إلى آفاق أرحب؛ خدمة لمصلحتهما المشتركة، شاكرا لها ما أبدته من طيب المشاعر وصادق التمنيات، وراجيا لها موفور الصحة والعافية وللعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والمزيد من التطور والنماء.
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