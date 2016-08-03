اختاري مجوهراتك من مجموعة Archi Dior الغنية

كانت الهندسة المعمارية حلماً يلاحق مصمم الأزياء الأشهر في العالم كريستيان ديور، وقد شاهدنا ذلك في تصاميمه الهندسية وقصَّاته الأنيقة، ومن خلال الأقمشة التي نُحتت لتتماشى مع منحنيات المرأة بطريقة أنيقة، حتى إنه قال يوماً: "الفستان هو تجسيد للهندسة المعمارية". واتَّبع هذه المقولة في جمع تصميماته.

وتكريماً لهذه الرؤية، قدَّمت دار "ديور Dior" مجموعة "آرتشي ديور Archi Dior" للمجوهرات الراقية، وتبعتها العام الماضي بمجموعة مجوهرات رائعة سُمِّيت كل قطعة فيها باسم مجموعة أزياء بارزة، أو فستان أيقوني، قدَّمه المصمم في السنوات الماضية، فنجد فيها 8 قطع مستوحاة من فستان "كوكوت "Cocotte المميز بالنقش المربع المنحرف من مجموعة ربيع وصيف 1948، الذي يتميز بتصميمه المتدلي من الناحية الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة "ميليو دو سياكل Milieu du Siècle" من عرض أزياء خريف وشتاء 1949 - 1950 التي تستند إلى الهندسة الداخلية للقماش، وتظهر انسيابية هذه المجموعة في قلادة من الذهب والألماس، وفي زوجين من أقراط الأذن من الذهب الأبيض والألماس، بالإضافة إلى 3 خواتم من الذهب الأبيض والألماس، ومن الذهب الزهري مع الألماس أو دونه، وتقول المديرة الفنية لدى مجوهرات "ديور Dior Joaillerie ": "اخترت الحركات الأقوى والأكثر إثارةً للاهتمام من أجل تنفيذها بالمعدن. لم نعد نتحدث عن فستان مكسَّر بثنيات، بل عن مفهوم الثنيات".

شاهدي معنا أجمل المجوهرات من مجموعة "آرتشي ديور"، وأكملي بها إطلالاتك في المناسبات المختلفة.