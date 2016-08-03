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مجموعة "ايزابيل مارنت" الشتوية لدى متاجر "بوتيك وان"

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الأربعاء 03-08-2016 15:24

تعتبر اليوم علامة "ايزابيل مارانت" Isabel Marant الفرنسية مع علامات الأزياء المفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء، حيث نجحت مؤسستها من أن تفهم ذوق المرأة العصرية تماماً وأن تقدم لها ما تحتاجه بالضبط من ملابس ذات تصاميم تجمع بين الكلاسيكية الأصيلة، والأناقة الفرنسية والعصرية العملية.
ويسر متاجر "بوتيك وان" Boutique1 أن تعلن عن توفر مجموعة علامة علامة "ايزابيل مارانت" Isabel Marant لموسم خريف وشتاء 2016-2017 لديها، وقد ضملت المجموعة الملابس والاكسسوارت أيضاً.
وفي حال رغبت باقتناء قطعة من هذه المجموعة الرائعة زوري متاجر "بوتيك وان" Boutique1 لتتعرفي على وتقتني من أحدث اصدارات علامة "ايزابيل مارانت" Isabel Marant.

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سيدتي