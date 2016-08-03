يارا ملكة الإطلالات الناعمة.. هل توافقين؟

تختلف النجمة يارا في فنها وشخصيتها وحتى في ذوقها في الموضة عن باقي النجمات، لأنها رسمت لنفسها خطاً واضحاً منذ البداية اتّسم بالأنوثة والنعومة الطاغية. وقد حافظت الفنانة الشابة على هذا الخط والنمط على مرّ السنوات. واليوم، قمنا بجمع أحدث إطلالات يارا المتنوعة لتحكمي بنفسك، ولتعطينا رأيك بأناقتها الناعمة!

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وقد تنوّعت هذه الإطلالات بين التنسيقات الكاجوال، التي اعتمدتها للمشاوير الصباحية والنزهات اليومية، والتي كانت عبارة عن سراويل الجينز، التي نسّقتها مع قمصان فضفاضة وأحذية رياضية ـ في الأغلب ـ أو من دون كعب، ومع شنط يد كبيرة وعملية لتسع مختلف احتياجات النهار. وقد اختارت هذه الشنط من "فيندي" Fendi، و"فالنتينو" Valentino، و"برادا" Prada ، وغيرهم.

طبعاً، لا تنسى يارا القطعة الأهمّ في إطلالاتها الصباحية، وهي النظارات الشمسية، لأنها تمتلك مجموعة كبيرة ورائعة منها.

أما بالنسبة إلى فساتين السهرة فتختار "يارا" التصميمات الناعمة والمفعمة بالأنوثة، سواء أكانت فساتين ماكسي أو بطول متوسط يصل حدّ الركبة، وبألوان زاهية أو هادئة كالأبيض، والزهري، والأحمر، والفوشيا، والأزرق.

وبالنسبة إلى الأقمشة، تفضّل "يارا" ما كان منها مرهفاً مثل الشيفون، والحرير، والتول، والدانتيل، وغير ذلك.

جمعنا اليوم لك في مجموعة من الصور أبرز وأحدث إطلالات "يارا" المتنوعة، فشاهديها معنا، وأخبرينا إن كنت تتوّجينها ملكة الإطلالات الناعمة والأنثوية.