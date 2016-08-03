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بالفيديو.. كيف تعرف زويل على زوجته ديما الفحام وماذا كان يقول عنها؟

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بالفيديو.. كيف تعرف زويل على زوجته ديما الفحام وماذا كان يقول عنها؟ بالفيديو.. كيف تعرف زويل على زوجته ديما الفحام وماذا كان يقول عنها؟
"أنا ماكنتش موجود النهاردة كإنسان عايش من غير ديما، لأنها شافت كتير" بهذه الكلمات لخص زويل حياته مع زوجته الثانية ديما الفحام، السورية الأصل، والتى تزوجها منذ 26 عاما، مؤكداً أن الحظ لعب معه عندما التقى زوجته فى عام 1987، خلال حصوله على جائزة الملك فيصل فى العلوم.

وأوضح زويل فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان مارس الماضى، أنه التقى زوجته ديما الفحام خلال تسلم والدها الدكتور شاكر الفحام "جائزة الملك فيصل" فى اللغة العربية والأدب، وكانت ابنته ديما ترافقه لتسلمها تزامنا مع تسلم أحمد زويل للجائزة نفسها أيضا فى العلوم.
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