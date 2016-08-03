في الجول يكشف - تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الصفاقسي لضم أجاي

يسعى الأهلي لحسم صفقة ضم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد الإفريقي غدا الخميس.

وعلم FilGoal.com أن الصفاقسي التونسي طلب 4 ملايين يورو في بداية المفاوضات مع الأهلي للاستغناء عن لاعبه صاحب الـ20 عاما، ولاتزال محاولات النادي الأحمر مستمرة من أجل تقليص المقابل المطلوب في المفاوضات.

ويعرض الأهلي مليوني يورو من أجل ضم أجاي.

ورحب اللاعب بعرض الأهلي، خاصة أنه تلقى اتصالا من زميله السابق علي معلول والذي انضم للفريق الأحمر هذا الصيف.

ويسعى الأهلي لحسم الصفقة سريعا قبل غلق باب القيد الإفريقي غدا الخميس، خاصة وأن اللاعب يشارك حاليا مع منتخب نيجيريا في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وسجل أجاي 10 أهداف في 28 مباراة لعبها مع الصفاقسي في الموسم الماضي، وصنع 7.

قصة المفاوضات

الأهلي كان مهتما بضم أجاي في بداية موسم الانتقالات الصيفية من أجل تعويض رحيل ماليك إيفونا، لكن مشاركة اللاعب مع منتخب نيجيريا في أولمبياد ريو دي جانيرو أوقفت الصفقة.

حيث كان يريد الأهلي ضم اللاعب سريعا من أجل دعم قائمته في دوري أبطال إفريقيا.

لكن النادي الأحمر عاد للمفاوضات مع النجم صاحب الـ20 عاما مع تأخره في ضم مهاجم أجنبي مميز، وخشية ارتفاع سعره بعد المشاركة في الأولمبياد.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية من مصادر داخل إدارة الصفاقسي أن الأهلي أتمم اتفاقه بالفعل معهم بشأن ضم النجم النيجيري.