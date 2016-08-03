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صراع الصفقات - سكاي: وست هام يتقدم بعرض لضم سانتون

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صراع الصفقات - سكاي: وست هام يتقدم بعرض لضم سانتون صراع الصفقات - سكاي: وست هام يتقدم بعرض لضم سانتون

اقترب وست هام يونايتد من الحصول على خدمات دافيدي سانتون ظهير إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته "سكاي سبورتس" فإنه من المتوقع أن يحصل وست هام على خدمات سانتون على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

وأوضح التقرير أن وست هام عرض مبلغ 460 ألف جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب وإن أراد شراؤه فعليه أن يدفع 5 ملايين جنيه إسترليني خلال الصيف المقبل.

وانتهى عقد سانتون مع نيوكاسل في 2015 لينضم إلى إنتر ميلان مرة أخرى في 2015 ويمتد عقده الحالي مع الأفاعي حتى عام 2018.

وخلال الموسم المنصرم لعب سانتون في 13 مباراة بكل المسابقات مع إنتر صنع خلالها هدفا وحيدا.

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