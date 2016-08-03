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تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل طالب بروض الفرج لـ 5 سبتمبر

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تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل طالب بروض الفرج لـ 5 سبتمبر تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل طالب بروض الفرج لـ 5 سبتمبر

أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت الدائرة 13 بمحكمة جنايات روض الفرج، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار مصطفي الكومي، تأجيل محاكمة “مازن.خ”، ضابط شرطة بقسم روض الفرج، على خلفية اتهامه بقتل طالب والشروع فى قتل آخر، لجلسة 5 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وتضمنت القضية نشوب مشاجرة بين أهالى العسال، وبين أبناء جمال صابر، مسئول حركة “لازم حازم”، نتيجة مقتل أحد الأشخاص ويدعى “سعد السيد”، وحدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

وتم الفصل بين الطرفين أمام مدرسة التوفيقية بشارع شبرا، عن طريق قوات الشرطة، وفى أثناء ذلك قام الضابط خلال عملية فض الاشتباك بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة زميله.

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