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إخلاء سبيل المتهمين بسب وقذف «خالد يوسف» بكفالة 500 جنيه

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إخلاء سبيل المتهمين بسب وقذف «خالد يوسف» بكفالة 500 جنيه إخلاء سبيل المتهمين بسب وقذف «خالد يوسف» بكفالة 500 جنيه

أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت نيابة كفر شكر، الأربعاء، إخلاء سبيل ٤ متهمين بالسب والقذف والتشهير، بالمخرج السينمائى خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن الدائرة، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

كان العميد حسين جندية، مأمور مركز كفر شكر، تلقى بلاغًا من النائب خالد يوسف المخرج السينمائى، وعضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، يتهم فيه ٤ أشخاص وهم: “اسلام عبدالعزيز” محاسب بشركة مقاولات، و”أحمد صالح الأشهب” صاحب شركة توريدات، و “رضا شريف” طالب، و “أيمن حمدى” يعمل بمجال السياحة، بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك “، والادعاء كذبًا عليها بمعلومات كاذبة وفيديوهات للتشهير بسمعته.

وتم إخطار اللواء مجدى عبدالعال مدير الأمن، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم انكروا ما نسب اليهم، وتم تحرير محضر حمل رقم 8149 لسنة 2016 جنح مركز كفر شكر، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

 

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