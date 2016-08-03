محافظ قنا يناقش خطة تطوير المباني المدرسية للعامين القادمين

ناقش اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الخطة المقترحة لإنشاء وتطوير المباني المدرسية للعام المالي 2016/2017، و العام المالي 2017/2018، بحضور اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعزت بيومي وكيل وزارة التربية والعليم، والمهندس عبد الهادي محمد عبد اللطيف مدير هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

وأشار الهجان، خلال بيان صادر عنه اليوم، إلى أن الخطة المقترحة لإنشاء وتطوير المباني المدرسية للعام المالي 2016/2017، تضمنت إنشاء وتطوير 44 مدرسة بإجمالي، عدد فصول 429 فصل، منها 5 مدارس إنشاء جديد، و16 مدرسة مابين إحلال كلي وجزئي، كما شملت الخطة إجراء توسعات لعدد 19 مدرسة وتعلية 4 مدارس.

وفيما يخص الخطة المقترحة لإنشاء، وتطوير المباني المدرسية للعام المالي 2017/2018، تضمنت إنشاء وتطوير عدد 42 مدرسة، بإجمالي عدد فصول 478 فصل، منها 16 مدرسة إنشاء جديد، و8 مدارس مابين إحلال كلي وجزئي، كما شملت الخطة إجراء توسعات لعدد 17 مدرسة وتعلية مدرسة واحدة.

كما وجه محافظ قنا، بعقد اجتماع بكل إدارة تعليمية علي حدا، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء مجلس النواب بدائرة الإدارة وأعضاء مجلس الأمناء، ومديري المدارس وذلك لتحديد احتياجات المدارس بكل إدارة تعليمية، وإدراجها في الخطة المالية لعام 2017/2018، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، والمساهمة بشكل كبير في تطوير العملية التعليمية وتقليل الكثافة في الفصول الدراسية.