«شرم الشيخ» ريفيرا البحر الأحمر.. شواطئ مهجورة وسلوكيات المصريين زادت الأوجاع

كتب – أحمد عبد المنعم – كريم حسن:

فارق كبير بين حال مدينة «شرم الشيخ» قبل الأحداث الارهابية التي وقعت في المنطقة وأهعمها حادث تحطم الطائرة الروسية، وما بعدها، حيث تعيش مدينة شرم الشيخ حالة من العزلة بعد موجة الهروب الجماعي للسياح من المدينة التي كانت حافلة بالسياح من كافة الجنسيات، مما دفع العديد من الفنادق لغلق شواطئها بسبب عدم وجود السياح، حتي ان انها أصبحت مهجورة تمامًا، لتلجأ معظم الفنادق إلي السياحة الداخلية كنوع من عويض السائح الأجنبي ولكن يبقي بعض السلوكيات لدي بعض المصريين والتي كانت سببًا في تدهور أحوال السياحة أكثر خاصة بعد ان اشتكي مديري الفنادق من بعض السلوكيات ومنها الكتابة على حوائط الغرف والإصراف في تناول الوجبات مما يهدر الكثير من الطعام بالإضافة إلي تهشيم أساسات الغرف كل هذة السلوكيات زادت “الطين بلة”.

فشرم الشيخ حاليًا ما هى إلا شواطئ وشوارع خالية، وفنادق وقرى سياحية تسكنها الأشباح، وبازارات ومطاعم تنتظر الفرج، حيث أن هناك حالة من الخراب العارم تضرب المدينة بأكملها وتؤثر تأثيرًا شديدًا على الأوضاع المعيشية بالمدينة.

كل هذا يأني بعد أن طالبت بعض الدول رعاياها بالتوجه إلى بلادهم، ودول أخرى قررت تعليق رحلاتها إلى مدينة السلام، فما كان من بعض أصحاب المحال إلا إغلاقها والعودة إلى محافظاتهم، فيما أصر البعض على الاستمرار، معلنين تحدى الظروف الصعبة التى يعيشونها.

وجاء القرار الروسي بتعليق الرحلات إلى مصر كالصاعقة التي عملت بدورها على “خراب بيوت” شركات السياحة، والسياحة المصرية عامة والعاملين بها بمختلف المهن ، حيث أن السياحة الروسية خلال الفترة الماضية كانت بمثابة المنقذ للمقصد السياحي المصري، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

شرم الشيخ تتحول إلى بلطيم

وقال مدير العلاقات العامة بأحد الفنادق في شرم الشيخ لـ «ONA» ان السياحة في شرم الشيخ تأثرت بقوة بعد حادث تفجير الطائرة الروسية، فالسياحة في شرم الشيخ كانت تعتمد في المقام الأول على السائح الروسي وأيضا الألماني، ولكن قرار روسيا بوقف الرحلات إلي مصر جاء كالصاعقة على مصر، موضحًا ان مدينة السلام حاليًا تفتقد إلي السائح الأجنبي الذي يعتبر هو المحرك الرئيسي للسياحة هنا.

وأضاف ان العديد من الفنادق لجأت إلي السياحة الداخلية لتعويض غياب السائح الأجنبي ولكن الحال أصبح أسواء في ظل السلوكيات غير المسئولة من بعض المصريين، ومنها تحطيم اساسات الفندق، والسلوكيات في تناول الطعام والتي يعاني منها جميع الفنادق، حتى ان بعض الفنادق لجأت لغلق شواطئها لعدم وجود سياح.

البائعين يحتلون خليج نعمة

وانتا تتجول في المدينة الساحرة لابد وان تذهب إلي خليج نعمة الذي يمتلئ بالمقاهي، ولكن الوضع أختلف حاليًا، فلا يوجد سياح أجانب والأرصفها اعتلاها البائعين، وزاد عليها منظر لم يعتاده أي زائر لمدينة السلام، عندما تجد المتسولين يملئون أرصفة خليج نعمة.

رواد فيس بوك يسخرون من شرم الشيخ

ومن أسوأ هذه السلوكيات التى أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى هو توجه المصيفين إلى الشواطئ أو حمامات السباحة بالملابس الداخلية غير ملتزمين بارتداء ملابس البحر أو المايوهات، ما يعطى صورة غير حضارية بالمرة على تشجيع السائحين للقدوم إلى مصر مرة أخرى، وتداولوا صورًا لبعض المصيفين بالملابس الداخلية، كذلك صور للتحرش بإحدى السائحات هناك، ما جعل العديد من العاملين بمدينة شرم الشيخ يطالبون بتوقف الحملة التى تدعو إلى تشجيع السياحة الداخلية بشرم الشيخ التى تقودها وزارة السياحة التى طرحتها بعد أزمة الطائرة الروسية، مؤكدين أن المصريين الذين يأتون للمكان لا يلتزمون بأى قواعد للسياحة كالحفاظ على البيئة ونظافتها والعمل على عدم التسبب فى أى إزعاج للآخرين من رواد المقصد.

كذلك نشرت إحدى الصفحات المهتمة بالسياحة فى مصر رسالة من العاملين فى فنادق شرم الشيخ إلى جميع المصريين ونصها كالتالى “نرجو منكم أن تقدروا تعبنا ومجهودنا فى الطبخ والتجهيز.. لا يجوز أن يتم ملء الأطباق بهذا الشكل فى الإفطار ولا يتم أكل سوى ربع الأكل ويتم رمى باقى الأكل فى الزبالة.. هذا لا يرضى الله عز وجل ولا يرضى أى شخص”.