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مصرع ضابط و7 جنود يمنيين فى حادث مرورى بحضرموت

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مصرع ضابط و7 جنود يمنيين فى حادث مرورى بحضرموت مصرع ضابط و7 جنود يمنيين فى حادث مرورى بحضرموت
لقى ضابط و7 جنود يمنيين من أفراد المنطقة العسكرية الثانية مصرعهم إثر حادث مرورى، نتيجة اصطدام سيارتهم العسكرية بسيارة نقل فى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن.

ونقلت صحيفة (عدن الغد) فى نسختها الإلكترونية- عن مسعفين أن ضابطا برتبة عقيد و7 جنود لقو حتفهم فى الحادث، فيما أصيب عدد آخر وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة من جانب السيارة العسكرية وتم استخراج جثث الضحايا بصعوبة شديدة.
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