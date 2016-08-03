التعليم : بدء المرحلة الثانية للتنسيق السبت المقبل بحد أدنى 78%علمي و68% للأدبي

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا ستبدأ السبت المقبل، بحد أدنى 78% للشعبتين “علمي علوم” و”علمي رياضة”، و68% للشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أن طالبين فقط استنفذا رغباتهما في المرحلة الأولى.

كشفت نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات، اليوم الأربعاء، حيث توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الطب عند 403.5 درجة بنسبة 98.4% بكلية طب القاهرة، بزيادة درجة كاملة عن العام الماضى.

وكان الدكتور أشرف الشيحي، قد أعلن فى المؤتمر المصحفى الذى عقده منذ قليل بديوان عام الوزارة، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وجاء الحد الأدنى لطب الأسنان بتنسيق العام الجديد 2016 توقف عند 403 درجات بطب أسنان المنيا بنسبة 98.3%، بزيادة درجة واحدة عن العام الماضي، وأن الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة ارتفع درجة ونصف أيضاً عن العام الماضى لـ398.5 درجة بنسبة 97.2% بكلية صيدلة حلوان.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة انخفض عن العام الماضى بمعدل 4 درجات ونصف عن العام الماضى، ليتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 381 درجة بنسبة 92.9% بهندسة الطاقة بأسوان.