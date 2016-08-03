اللولب وأنواعه وهل يزيد من وزنك؟

غالباً ما تلجأ المرأة إلى استخدام اللولب، باعتباره أكثر الطرق أماناً وفعاليَّة في منع الحمل. لكن هنالك أحاديث تقول بأنَّه يمكن أن يزيد من وزنك، فهل هذا الأمر صحيحاً أم أنَّها مجرد شائعات يتم تداولها؟

«سيدتي نت» التقت باستشاريَّة النساء والتوليد، الدكتورة سناء أحمد تواتي، لتطلعنا على اللولب وأنواعه وتأثيره مستقبلا.



• أيهما أفضل اللولب النحاسي أم اللولب الهورموني؟

اللولب النحاسي:

ـ هو الأكثر استخداماً، وهو عبارة عن جهاز من البلاستيك على شكل حرف T ويلف بالنحاس، ويمكن أن يستمر في مكانه لمدَّة لا تقل عن عشر سنوات.

ـ يكون بيئة سامة أو قاتلة للحيوانات المنويَّة، إذ يجعل الرحم وقناتي فالوب تنتج سائلا يقتل الحيوانات المنويَّة، ويحتوي هذا السائل على خلايا الدم البيضاء وأيونات النحاس وإنزيمات.

ـ آمن الاستخدام أثناء الرضاعة الطبيعيَّة.

ـ لا يؤثر على خصوبة المرأة، فإذا أردت إزالته يمكنك الحمل بمشيئة الله مع أول دورة شهريَّة بعد إزالته.

ـ يمكن استخدامه بعد الولادة الطبيعيَّة أو القيصريَّة.

ـ اللولب النحاسي يسبب النزف الشديد أثناء الطمث.

ـ تكلفته بسيطة، ورخيص الثمن وآمن ويناسب الجميع.

ـ لا يسبب زيادة الوزن ويمكن إزالته في أي وقت بسهولة من قبل الطبيب.

• اللولب الهورموني:

هو عبارة عن جهاز صغير من البلاستيك على شكل حرف T ويحتوي على هورمون يسمى «ليفونورجستريل»، وهو شكل من أشكال هورمون البروجستين، وهو فعَّال لمدَّة خمس سنوات، ويعدُّ أكثر فعاليَّة من اللولب النحاسي.

ـ يمنع تخصيب البويضة عن طريق تدمير أو قتل الحيوانات المنويَّة، ويجعل المخاط في عنق الرحم سميكاً ولزجاً وبالتالي يمنع عبور الحيوانات المنويَّة لداخل الرحم، كما يضعف نمو بطانة الرحم حتى إذا نجح الحيوان المنوي في العبور وتخصيب البويضة فلا تستطيع البويضة المخصَّبة أن تنمو أو تزرع في هذه البطانة الضعيفة.

ـ آمن الاستخدام أثناء الرضاعة الطبيعيَّة.

ـ لا يؤثر في خصوبة المرأة، فإذا أردت إزالته يمكنك الحمل بمشيئة الله مع أول دورة شهريَّة بعد إزالته.

ـ يمكن استخدامه بعد الولادة الطبيعيَّة أو القيصريَّة.

ـ اللولب الهورموني لا يسبب نزفاً شديداً أو تقلصات أثناء الطمث، ولا يسبب زيادة في الوزن مثل بعض الوسائل الأخرى.

ـ تكلفة تركيب وشراء اللولب الهورموني أعلي من اللولب النحاسي.

ـ اللولب الهورموني لا يسبب زياده في الوزن بحدِّ ذاته، لكن بسبب وجود الهورمون «البروجستيرون» لبعض مستخدماته المرور بفترات يكون فيها زيادة في احتباس الماء في الجسم، وبالتالي زياده طفيفة في الوزن لا تتعدى ١ـ ٢ كيلوغرام.

وأخيراً فإنَّ اللولب ـ بنوعيه ـ يعتبر مانعاً جيداً وأمناً وشائع الاستعمال، فقط عليك زيارة طبيبتك للمراجعة واكتشاف أي لولب يناسبك أكثر. لذا فلا تقلقي من استخدام اللولب كوسيلة فعَّالة لمنع الحمل، فهو لا يؤثر عفي وزنك إطلاقاً.