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بالصور.. حملة للرقابة الإدارية تضبط العديد من المخالفات بسوهاج

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جانب من حملة الرقابة الإدارية

جانب من حملة الرقابة الإدارية

قامت هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، بعمل حملة مكبرة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين و الطب البيطرى، وذلك للمرور والتفتيش على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وبقالين بنطاق مركز جرجا.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير جنحة رقم 5733 مركز جرجا، ضد “ش.م.م” أمين فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا، و “ص.ف.ي” عامل بالشركة، وذلك لحيازة وعرض 196 كيلو لحوم سودانى، و 11 كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجنحة رقم 5731 مركز جرجا ضد “ش.م.م” المدير المسئول لفرع الشركة المصرية 2000 بجرجا، حيث تم ضبط 465 كيلو أرز لارتفاع نسبة الكسر به، وعدد 65 كيلو سكر غير واضحة البيانات على العبوات.

كما تم  تحرير جنحة رقم 5730 مركز جرجا، ضد “ع.ع.م” المدير المسئول بمخزن الشركة المصرية، وذلك لتمديد الصلاحيات على عبوات السلع الموجودة بالمخزن، وجنحة رقم 6317 مركز جرجا، ضد “ا.ع.ا” تاجر تموين وذلك لغلق المحل فى مواعيد العمل الرسمية، وجنحة رقم 6318 ضد “ى.ع.ا” تاجر تموين وذلك لعدم الإعلان عن السلع الحرة بالمحل.

وحررت محاضر جنح صحية بعدما تلاحظ وجود عدد من المخالفات بفرع الشركة والمخازن التابعة لها، ومنها عدم وجود سلات قمامة محكمة الغلق، ووجود منظفات صناعية ومبيدات حشرية، بجوار المواد الغذائية ووجود بعض المواد الغذائية على الأرض مباشرة، دون وضعها على قواعد خشبية بارتفاع 30 سم، كما أن الإضاءة والتهوية غير كافية.

حملات الرقابة الإدارية بجرجا وضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة (2)

حملات الرقابة الإدارية بجرجا وضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة (4) (1)

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