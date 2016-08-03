أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الدقهلية تدين 29 محامي فى احداث نقابة المحامين بالمنصورة

Google+ Print
مباحث الدقهلية تدين 29 محامي فى احداث نقابة المحامين بالمنصورة مباحث الدقهلية تدين 29 محامي فى احداث نقابة المحامين بالمنصورة
انتهت نيابة طلخا من الاستماع إلى أقوال ضابط التحريات فى واقعة الاعتداء على مقر نادى المحامين بطلخا بمحافظة الدقهلية، حيث أسفرت التحريات إلى إدانة المحامين وتوجيه العديد من التهم إلى 29 محاميا من أعضاء النقابة، من بينها قطع طريق، وحرق منشآت بالعمد، واحتجاز مواطنين، وهتك عرض، وحمل سلاح بدون ترخيص، والتحريض على العنف، والاعتداء على العاملين بالقاعة المؤجرة.

يذكر أن نقابة المحامين بطلخا شهدت أعمال عنف بين عدد من المحامين وبين بعض العاملين، وأصحاب القاعة المؤجرة بالنقابة إلى أحد الشركات نتيجة فسخ النقابة عقد الشركة وإلغاء عقود التأجير.

مما اسفر عن تحطيم أثاث النقابة وإشعال النار فى جزء منه، ومن المقرر إحالة القضية إلى الجنايات، وتوجيه الاتهامات إلى 29 محاميا من أعضاء النقابة.

تحقيقات النيابة
>

صورة من تحقيقات النيابة

أقوال ضابط التحريات
>

صورة من أقوال ضابط التحريات

- بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد قسم شرطة طلخا وبعض الأكمنة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365