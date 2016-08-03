مباحث الدقهلية تدين 29 محامي فى احداث نقابة المحامين بالمنصورة

انتهت نيابة طلخا من الاستماع إلى أقوال ضابط التحريات فى واقعة الاعتداء على مقر نادى المحامين بطلخا بمحافظة الدقهلية، حيث أسفرت التحريات إلى إدانة المحامين وتوجيه العديد من التهم إلى 29 محاميا من أعضاء النقابة، من بينها قطع طريق، وحرق منشآت بالعمد، واحتجاز مواطنين، وهتك عرض، وحمل سلاح بدون ترخيص، والتحريض على العنف، والاعتداء على العاملين بالقاعة المؤجرة.

يذكر أن نقابة المحامين بطلخا شهدت أعمال عنف بين عدد من المحامين وبين بعض العاملين، وأصحاب القاعة المؤجرة بالنقابة إلى أحد الشركات نتيجة فسخ النقابة عقد الشركة وإلغاء عقود التأجير.

مما اسفر عن تحطيم أثاث النقابة وإشعال النار فى جزء منه، ومن المقرر إحالة القضية إلى الجنايات، وتوجيه الاتهامات إلى 29 محاميا من أعضاء النقابة.



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صورة من تحقيقات النيابة



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صورة من أقوال ضابط التحريات

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