أحمد بن سعيد يتحدث عن حادث طائرة "الإمارات"

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات حول الحادث الذي تعرضت له الرحلة EK521 التي أقلعت من ثيروفانانثابورام في الهند، متجهة إلى دبي لحادث لدى هبوطها في مطار دبي الدولي بعد ظهر اليوم.

أنه لا يتوفر لدينا حتى الآن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، إلا أنه ولله الحمد لم تحدث أي وفيات في صفوف ركابنا أو أفراد الطاقم، و تتركز أولوياتنا في هذه المرحلة على العناية بصحة وسلامة ركابنا وطاقمنا، والرد على استفسارات العائلات والأصدقاء.

ولقد قمنا بتفعيل فرق المساعدة لتقديم كل دعم وعناية ممكنة لجميع الأطراف.ونعمل بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات وخدمات الطوارئ في التعامل مع هذا الوضع، ونؤكد مساندتنا لجميع المعنيين بالحادث.