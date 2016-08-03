اخبار لبنان .. بدء جلسة حوار وطنى فى لبنان بحثا عن مخرج للأزمة السياسية

بدأ زعماء سياسيون كبار فى لبنان يوم الثلاثاء جلسة حوار وطنى تستمر ثلاثة أيام لمناقشة المأزق السياسى الذى يصيب البلاد بحالة من الشلل لتظل بلا رئيس منذ أكثر من عامين.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه برى لجلسة الحوار الوطنى، وتبحث هذه الجلسة الممتدة على مدى ثلاثة أيام الفراغ الرئاسى فى البلاد إضافة إلى قانون جديد للانتخابات البرلمانية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الحاجة إلى الخروج بنتائج فى نهاية الجلسة والمتوقع أن يكون بعد ظهر غد الخميس (4 أغسطس، وقال لدى مغادرته اجتماع أمس الثلاثاء "بعد 3 أيام حوار المفروض نطلع بنتائج لأنه الأخطار ياللى عم بتحيط بلبنان هى أكبر من إنه تستنى (تنتظر) الخلافات. لذلك عم يحاولوا يقترحوا أفكار جديدة."، لكن نائب البرلمان اللبنانى عن كتلة حزب الله على فياض قال إن الحوار لم يأت بنتائج جديدة حتى الآن.

وأضاف فياض "برأيى إن الجلسة (التى عقدت الثلاثاء) لم تأت بجديد من حيث النتائج رغم جديتها، "جرى الاتفاق على نقطتين: التأكيد على (اتفاق) الطائف والنق طة الثانية أية اتفاق مهما تكن طبيعته من الناحية التطبيقية العملية يجب أن يبدأ هذا الاتفاق بانتخاب رئيس."

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