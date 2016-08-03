6 نصائح لاتباع نظام غذائى صحى فى العمل

قد تقضى الكثير من الوقت خارج المنزل، للقيام بمهام العمل، ما يجعلك تهمل تناولك لوجبة الغذاء بشكل صحى، الأمر الذى يؤثر على صحتك بالسلب.

وفى هذا الإطار وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، إذا كنت ترغب فى البقاء بصحة جيدة بعيدا عن الأمراض، فمن الممكن اتباع بعض العادات الغذائية فى العمل التى تساعد على تحسين صحتك وتتضمن الآتى:

1.إذا كان لديك جدول مزدحم بالأعمال فى المكتب، فمن الممكن أخذ راحة لبعض الوقت لمدة 15 دقيقة خارج العمل، لأن الجسم يحتاج إلى بعض الهواء النقى والاستراحة من شاشة الكمبيوتر.

2.تجنب تناول الطعام فى مكتبك، لأن هذه العادة تساعد على زيادة حجم البطن بشكل سريع.

3.من الضرورى إعداد وجبة طعام صحية معك من المنزل وتناولها فى العمل أثناء وقت الغداء، لتجنب الأكلات الجاهزة غير الصحية، لأنها خطيرة على الجسم وتؤدى إلى اضطرابات الجهاز الهضمى.

4.إذا لم يكن لديك وقت لإعداد وجبة الغداء فى الصباح، يمكنك إعداد طبق سلطة صحية أو بعض الأطعمة المحببة لك ليلا، وأخذها معك فى الصباح.

5.من الضرورى أن يشمل نظامك الغذائى طعام غنى بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والحمص والفول والخضروات الورقية، لأنها تساعد على شعورك بالنشاط طوال اليوم.

6.إذا كنت تذهب إلى أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء، فيجب أن تشعر براحة عند جلوسك، لأن هذا يساعد على حرق السعرات الحرارية.

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