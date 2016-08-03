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أهالى قتيل يهاجمون سيدة وعشيقها أثناء تمثيل جريمتهما بالدقهلية

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أهالى قتيل يهاجمون سيدة وعشيقها أثناء تمثيل جريمتهما بالدقهلية أهالى قتيل يهاجمون سيدة وعشيقها أثناء تمثيل جريمتهما بالدقهلية
أصيب ضابط شرطة وعدد من الأفراد بمركز شرطة السنبلاوين، بعد هجوم أهالى قتيل من قرية الزهايرة التابعة لدائرة المركز على المتهمين أثناء تمثيل الجريمة.

واعترافت زوجة القتيل وعشيقها بقتل الزوج بعد أن شاهدهما فى وضع مخل للآداب، وقاما بوضعه فى شيكارة خلف المنزل، فقررت النيابة العامة تمثيل الجريمة، وبعد وصول المتهمين إلى مسرح الجريمة ثار أهالى القتيل للفتك بهما، إلا أن القوات قامت بحمايتهما، وأصيب ضابط التأمين وعدد من أفراد الشرطة، وقام الأهالى برشق السيارة الموجود بها المتهمين بالحجارة، وعلى الفور استدعت قوات الأمن قوات إضافية للسيطرة على الأوضاع.


>زوجة وعشيقها يقتلان زوجها بالدقهلية بعدما شاهدهما أثناء ممارسة الرذيلة

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