مؤتمر صحفى للجمعية المصرية لجراحات القدم والكاحل.. الجمعة

تعقد الجمعية المصرية لجراحات القدم والكاحل، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة المقبل، لاستعراض الجديد فى مجال جراحات العظام، كما سيتم الإعلان عن الأدوية الجديدة المستخدمة فى علاج الآلام والالتهابات المصاحبة للعديد من الأمراض.

وقال الدكتور جمال حسنى أستاذ جراحة العظام بطب بنها، إن المؤتمر يناقش أحدث التقنيات الحديثة فى مجال جراحات العظام، والأدوية الجديدة فى علاج العظام، وخصوصا بعد جراحات القدم .

وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الخبراء الذين سيلقون الضوء على كيفية التعامل مع الألم، وأحدث التوصيات الخاصة بتخفيف الألم، وتحسين حياة ملايين من المرضى المصريين، موضحا أنه من بين الأطباء المشاركين الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، أستاذ جراحة العظام كما يشارك بالمؤتمر الدكتور حسن بسيونى أستاذ العظام بطب طنطا، والدكتور خالد الحديدى أستاذ الروماتيزم بجامعة القاهرة، والدكتور هانى موافى أستاذ العظام بطب المنصورة .

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