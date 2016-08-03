إلزام الشركات بـ«دراسة قيمة عادلة للأسهم».. وخبراء: لابد من ضوابط لوقف التلاعبات

رانيا يعقوب: لابد من وجود مصداقية.. والتخوف من التلاعبات في القيمة العادلة

عادل بركات : القرار يهدف لتحقيق قيمة عادلة للأسهم في السوق

كتبت: شيماء حفظي

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة مادة جديدة تعطي للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التى يشهد فيها السهم تغيرًا كبيرًا في خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.

خبراء سوق المال، يرون أنه قرار جيد في حد ذاته، لكن تطبيقه بكفاءة يحتاج إلى ضمانات معينة، حيث أوضحت رانيا يعقوب رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية والمحلل المالي، أن قرار تقديم دراسة قيمة عادلة للأسهم أمر جيد، لكنه يجب أن تخضع الشركات بعد إعلانها القيمة العادلة للأسهم للرقابة ومتابعة سلامة عمليات التداول للتأكد من عدم التلاعب بأسعار الأسهم.

وأضافت “يعقوب” في تصريحات خاصة لـ”ONA” أن كثير من الأسهم شهدت ارتفاعات كبيرة – غير مبررة- خلال الفترة الماضية وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول أن الرقيب يكيل بمكيالين، إلا أنه وبعد إصدار هذا القرار فإننا نتمنى من الهيئة أن تضع الجميع في نفس الدرجة من المساواة ليصب في النهاية في مصلحة المستثمرين خاصة في حالة عدم الثقة نتيجة التلاعب وعدم القدرة على وقف المتلاعبين كما يحدث في شركات “الأهرام، مرسى علم، الأجواء” كما أنه لا يوجد عقوبات رادعة على المتلاعبين أمثال “الوادي للاستثمار السياحي، جولدن كوست والعبوات الطبية” حتى الآن.

وأكدت “رانيا” أن القرار سيكون في مصلحة الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة، مضيفة: “في حالة تخطي الأسهم للقيمة العادلة التي تضعها الشركات، لا يحق للرقيب وقف التداول إلا بعد اثبات التلاعب، لأن في حال وقف التداول على الأسهم يقع الضرر على المستثمر وليس المتلاعب”.

وحذرت المحلل المالي رانيا يعقوب، من تداعيات تطبيق هذا القرار إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح : “التخوف من التلاعبات في قيمة الأسهم العادلة، فلابد من وجود لجنة لمراجعة القيم العادلة التي تضعها الشركات لأسهمها ومدى مصداقيتها حتى لا تتلاعب الشركات بهذه القيمة لتخطي الوقوع تحت طائللة قرار الهيئة”.

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار جاء في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وكشف رئيس الهيئة أن المادة المضافة برقم 34 مكررًا تنص على: “مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمى إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.

وأكد شريف سامي أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًا قد تكون مبالغًا فيها ولا يتضح تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.

وأشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتى أيضًا فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.

وقال عادل بركات العضو المنتدب لشركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي”نيوداب”، إن القرار جيد لكنه كما سيتم إلزام الشركات بتقديم دراسة القيمة العادلة في الارتفاع فلابد أيضًا من تقديم دراسة عند الهبوط.

وأضاف بركات، في تصريحات خاصة لـ “ONA” : “الهدف من القرار أن يكون السهم في السوق بقيمته العادلة، لكننا شهدنا مع أزمة الدولار وارتفاع التضخم، هبوط لسعر أسهم الكثير من الشركات منها العقارات و الأراضي”، موضحًا غير أن الدراسة تأخذ ما بين شهرين إلى 4 شهور حسب وضع الشركة، لكنه يحق للهيئة إذا وجدت أي تلاعب ألا تعتمد الأسهم.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أحالت عدد من المتلاعبين إلى النيابة بتهمة التلاعب في أسهم شركاتهم المدرجة بالبورصة المصرية بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.