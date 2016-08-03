الجيش السورى يستعيد السيطرة على مواقع من الفصائل المقاتلة قرب حلب

استعادت قوات النظام السورى بغطاء جوى روسى اربع مناطق تقع جنوب غرب مدينة حلب فى شمال البلاد كانت الفصائل المقاتلة سيطرت عليها قبل ايام معدودة، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الاربعاء.

وكانت الفصائل المقاتلة سيطرت على عدد من القرى والتلال اثر هجوم شنته الاحد ضد قوات النظام جنوب غرب مدينة حلب بهدف فك الحصار الذى تفرضه الاخيرة منذ اسابيع على الاحياء الشرقية فى المدينة.

وافاد مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن الاربعاء عن سيطرة قوات النظام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية على "تلتين وقريتين عند الاطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب بغطاء جوى روسى كثيف".

وقال عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "شنت قوات النظام هجوما مضادا لامتصاص الهجمة العنيفة التى نفذها مقاتلو الفصائل".

وافادت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية الاربعاء عن "تقدم الجيش العربى السورى من جديد فى المحورين الجنوبى والجنوبى الغربى لحلب مسبباً انتكاسة كبيرة" للفصائل المقاتلة.

وتدور منذ الاحد معارك بين قوات النظام وحلفائها من جهة والفصائل المعارضة والمقاتلة وبينها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) من جهة اخرى جنوب غرب حلب.

ويسعى مقاتلو الفصائل إلى استعادة السيطرة على حى الراموسة الواقع على الاطراف الجنوبية الغربية لحلب، ما سيمكنهم من فتح طريق امداد نحو الاحياء التى يسيطرون عليها فى شرق وجنوب شرق حلب من جهة، وقطع طريق امداد رئيسى لقوات النظام والمدنيين فى الاحياء الغربية من حلب من جهة اخرى.

وافاد المرصد الثلاثاء عن استعادة قوات النظام السيطرة على خمسة مواقع كانت الفصائل المعارضة قد استولت عليها من دون أن تتمكن من تعزيز مواقعها.

واسفرت المعارك منذ بدء الهجوم الاحد عن مقتل خمسين من مقاتلى الفصائل والجهاديين المتحالفين معهم والعشرات من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، بحسب المرصد.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل المقاتلة فى الاحياء الشرقية وقوات النظام التى تسيطر على الاحياء الغربية وتحاصر الاحياء الشرقية بالكامل منذ 17 يوليو.

واسفرت قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء على احياء واقعة تحت سيطرة قوات النظام فى جنوب غرب حلب عن مقتل "عشرة مدنيين بينهم اربعة اطفال" وفق المرصد. وبذلك تصل حصيلة القتلى جراء قصف الفصائل المعارضة للاحياء الغربية منذ الاحد إلى 40 مدنيا.