أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش السورى يستعيد السيطرة على مواقع من الفصائل المقاتلة قرب حلب

Google+ Print
الجيش السورى يستعيد السيطرة على مواقع من الفصائل المقاتلة قرب حلب الجيش السورى يستعيد السيطرة على مواقع من الفصائل المقاتلة قرب حلب
استعادت قوات النظام السورى بغطاء جوى روسى اربع مناطق تقع جنوب غرب مدينة حلب فى شمال البلاد كانت الفصائل المقاتلة سيطرت عليها قبل ايام معدودة، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الاربعاء.

وكانت الفصائل المقاتلة سيطرت على عدد من القرى والتلال اثر هجوم شنته الاحد ضد قوات النظام جنوب غرب مدينة حلب بهدف فك الحصار الذى تفرضه الاخيرة منذ اسابيع على الاحياء الشرقية فى المدينة.

وافاد مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن الاربعاء عن سيطرة قوات النظام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية على "تلتين وقريتين عند الاطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب بغطاء جوى روسى كثيف".

وقال عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "شنت قوات النظام هجوما مضادا لامتصاص الهجمة العنيفة التى نفذها مقاتلو الفصائل".

وافادت صحيفة "الوطن" المقربة من السورية الاربعاء عن "تقدم الجيش العربى السورى من جديد فى المحورين الجنوبى والجنوبى الغربى لحلب مسبباً انتكاسة كبيرة" للفصائل المقاتلة.

وتدور منذ الاحد معارك بين قوات النظام وحلفائها من جهة والفصائل المعارضة والمقاتلة وبينها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) من جهة اخرى جنوب غرب حلب.

ويسعى مقاتلو الفصائل إلى استعادة السيطرة على حى الراموسة الواقع على الاطراف الجنوبية الغربية لحلب، ما سيمكنهم من فتح طريق امداد نحو الاحياء التى يسيطرون عليها فى شرق وجنوب شرق حلب من جهة، وقطع طريق امداد رئيسى لقوات النظام والمدنيين فى الاحياء الغربية من حلب من جهة اخرى.

وافاد المرصد الثلاثاء عن استعادة قوات النظام السيطرة على خمسة مواقع كانت الفصائل المعارضة قد استولت عليها من دون أن تتمكن من تعزيز مواقعها.

واسفرت المعارك منذ بدء الهجوم الاحد عن مقتل خمسين من مقاتلى الفصائل والجهاديين المتحالفين معهم والعشرات من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، بحسب المرصد.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل المقاتلة فى الاحياء الشرقية وقوات النظام التى تسيطر على الاحياء الغربية وتحاصر الاحياء الشرقية بالكامل منذ 17 يوليو.

واسفرت قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء على احياء واقعة تحت سيطرة قوات النظام فى جنوب غرب حلب عن مقتل "عشرة مدنيين بينهم اربعة اطفال" وفق المرصد. وبذلك تصل حصيلة القتلى جراء قصف الفصائل المعارضة للاحياء الغربية منذ الاحد إلى 40 مدنيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين