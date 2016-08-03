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أخبار سوريا..المرصد السورى: مقتل 166 شخصا فى شتى أنحاء سوريا

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أخبار سوريا..المرصد السورى: مقتل 166 شخصا فى شتى أنحاء سوريا أخبار سوريا..المرصد السورى: مقتل 166 شخصا فى شتى أنحاء سوريا
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان الأربعاء، ‏أن 166 شخصا قتلوا يوم أمس الثلاثاء، بينهم 55 من عناصر قوات النظام، و35 مواطنا، ‏فى قصف جوى وقصف لقوات النظام وسقوط قذائف، وظروف أخرى فى شتى أنحاء البلاد.‏

وأوضح المرصد (مقره لندن) أن 19 شخصا قتلوا من الفصائل المقاتلة والكتائب المقاتلة (‏مجهولة الهوية) حتى اللحظة، جراء قصف للطائرات الحربية والمروحية على مناطق ‏تواجدهم، وإثر كمائن واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين، واستهداف عربات وقصف ‏على عدة مناطق.‏

كما قتل 22 شخصا على الأقل من قوات الدفاع الوطنى والمسلحين الموالين للنظام من ‏الجنسية السورية إثر اشتباكات واستهداف حواجزهم وتفجير عبوات ناسفة بآلياتهم فى عدة ‏مدن وبلدات وقرى سورية.‏

وقتل ما لا يقل عن 27 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابى، وجبهة فتح ‏الشام (جبهة النصرة سابقا) والفصائل المقاتلة واستهداف مراكز وحواجز وآليات ‏ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة.‏

ولقى ما لا يقل عن 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى والفصائل المسلحة من جنسيات ‏غير سورية مصرعهم فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على ‏مناطق تواجدهم.‏

من ناحية أخرى أفاد المرصد السورى بأن طائرات حربية سورية وروسية قصفت مناطق فى بلدة "دارة عزة" بريف حلب الغربى، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى؛ علاوة على مناطق أخرى فى حى قاضى عسكر دون معلومات عن خسائر بشرية.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن، حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الأربعاء، إن الطائرات الحربية قصفت أيضا مناطق في( حى الراشدين والراشدين الخامسة وعقرب ومحيط مدرسة الحكمة ومحيط الراموسة) بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلى المعارضة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين فى منطقة "الحويز" فى ريف حلب الجنوبى، أسفرت عن استعادة القوات الحكومية ما سيطرت عليه الفصائل المسلحة فى المنطقة.

وكثفت فصائل المعارضة السورية المسلحة هجومها على مدينة حلب، اليوم، بالتزامن مع إطلاقها المرحلة الثالثة من معركتها مع القوات الحكومية لرفع الحصار عن المدينة.
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