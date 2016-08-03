رسميا.. إتمام التصالح مع حسين سالم بعد تنازله عن 5.3 مليار جنيه للدولة

أعلن المستشار عادل السعيد ، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وكشف السعيد فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدل أن سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و 850 ألف و50 جنيه، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه.

وأوضح السعيد فى المؤتمر الصحفى، أن رجل الأعمال حسين سالم، استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا.

وأضاف أن حسين سالم كان قد تنازل عن 75% من ثروته إلا أنه تبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح فى قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة ، والتى تم حفظها بناء على هذا التنازل.

مصادر: الكسب غير المشروع يعلن بعد قليل إتمام التصالح مع حسين سالم

>

>