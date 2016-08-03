وزير التعليم العالى: أماكن شاغرة بـ"طب بيطرى وتمريض وعلوم" بالمرحلة الثانية

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجود أماكن شاغرة بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والفنون الجميلة والتطبيقية والحاسبات والمعلومات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

وأضاف "الشيحى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنه توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة المرحلة الثانية من التنسيق بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار وباقى الكليات النظرية.

- مصدر بالتعليم: أقسام اللغات تجتذب طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بالشعبة الأدبية