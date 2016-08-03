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تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين بـ«غرفة عمليات رابعة» لـ 25 سبتمبر

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تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين بـ«غرفة عمليات رابعة» لـ 25 سبتمبر تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين بـ«غرفة عمليات رابعة» لـ 25 سبتمبر

محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة محمد بديع، و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 25 سبتمبر.

وجاء التأجيل، لحضور “بديع” من محبسه، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض، قد قضت في ديسمبر من العام الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين عدة تهم منها:” إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فضلًا عن التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس”.

 

 

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