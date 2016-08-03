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هبوط إضطراري لطائرة "الامارات" في مطار دبي الدولي دون وقوع إصابات

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هبوط إضطراري لطائرة "الامارات" في مطار دبي الدولي دون وقوع إصابات هبوط إضطراري لطائرة "الامارات" في مطار دبي الدولي دون وقوع إصابات

تعرضت رحلة طيران الامارات اليوم (الاربعاء) القادمة من ثيروفانانثابورام الهندية رقم EK521 لحادث أثناء هبوطها في مطار دبي الدولي وتم إخلاء المسافرين دون ورود تقارير عن أي إصابات حتى الآن.

ومازالت الجهات المختصة في مطار دبي الدولي تتعامل مع الحادث الذي تعرضت له طائرة طيران الامارات عند هبوطها لضمان سلامة جميع الركاب البالغ عددهم 275 بالاضافة إلى طاقم الطائرة.

وكان ذلك عند حوالي 12:45 بالتوقيت المحلي.

كما تم تأجيل إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي حتى اشعار آخر مع قيام فرق الطوارئ بالتعامل مع الحادث الذي تعرضت له طائرة طيران الامارات.

حيث تعاملت فرق الطوارئ مباشرة مع الحادث وعملت على اخلاء جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة.

حيث أن كافة طواقم طيران الامارات وفرق الطوارئ في مطارات دبي مدربة ومؤهلة بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الحوادث والتعامل معها بكل احترافية.

 

 

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