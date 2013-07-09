ما تأثير التجمعات الدموية بالرحم على نمو الجنين؟

أرسلت قارئة تقول أنا سيدة عمرى 26 عاما، وحامل فى الأسبوع السادس وهو حملى الأول، وقد حدث لى نزيف مهبلى منذ عدة أيام، وشخص من قبل الطبيب على أنه إجهاض منذر، وحاليا حالة الجنين جيدة والنبض سليم، وأعطانى الطبيب لبوساً وحبوب دوفاستون وقد توقف الدم تماماً، لكن هناك تجمعا دمويا فى الرحم بنسبة 7 مل، وهو ما ظهر بالسونار، فهل يؤثر هذا التجمع على الجنين واكتمال الحمل؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: بداية ننصح السيدة بضرورة الالتزام بالراحة التامة فى تلك الفترة وذلك حتى يتلاشى هذا التجمع الدموى الذى تكون بالرحم .

مع العلم أن تلك الحالة لا تمثل أى خطورة على الجنين وخاصة فى حالة الالتزام بالراحة كما أن التجمعات الدموية الصغيرة تختفى من تلقاء نفسها وتمتص مع تقدم الحمل وزيادة حجم الجنين، لذا نطمئن السيدة أنه لا داعى للقلق من تلك الحالة.