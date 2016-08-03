مران الأهلي – الظهور الأول لميدو جابر.. وفتحي يتماثل للشفاء

شارك ميدو جابر لاعب النادي الأهلي الجديد في مران الفريق للمرة الأولى صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة إنبي المقبلة.

ووقع ميدو جابر على عقود انضمامه للنادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء، قادما من نادي مصرللمقاصة. (طالع التفاصيل)

وشارك ميدو جابر في مران الفريق للمرة الأولى صباح اليوم، إذ لاقى ترحيب كبير من زملائه في الفريق خاصة عمادمتعب وحسام عاشور.

وشارك جابر في المران البدني بالركض حول الملعب، ثم شارك في مران ترفيهي بلعب كرة طائرة بالقدم، كجزء من المران الترفيهي الذي يحرص مارتن يول عليه.

من جهة أخرى خصص مايكل ليندمان مدرب الأحمال، تدريبات أحمال بدنية مخصوصة للاعبين البدلاء، فيما اكتفى اللاعبون الأساسيون بالجري حول الملعب.

وشارك أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي في مران الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان فتحي قد تعرض لإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة سموحة في الكأس، إلا أنه تماثل للشفاء وبات جاهزا للمشاركة في اللقاء المقبل.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة إنبي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر.