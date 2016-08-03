ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.7%

نشطت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، ليتجاوز المؤشر الثلاثيني 8000 نقطة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، زاد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – بنسبة 0.7% ليصل الى مستوى 8828 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.35 % مسجلاً 1380.7 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” متعدد الأوزان فسجل بنحو 0.55 % ليبلغ مستوى 8324.67 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70 ” بنحو 0.01 % ليبلغ مستوى 361.53 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100 ” الأوسع نطاقاُ بنحو 0.22 % ليبلغ مستوى 787.39 نقطة.

وبنهاية جلسة الثلاثاء استطاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اقتناص اغلاقا اخضر بينما مازالت السوق تتحرك في فلك ترقب سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار.